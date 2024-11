Julie Carrière sacrée “leader d’influence”

Le Réseau des Femmes d’Affaires du Québec (RFAQ) a reconnu le travail de la directrice générale de l’Institut Nordique de Recherche en Environnement et Santé au Travail (INREST) Julie Carrière en lui décernant le prix ” Leaders d’influence -Organisme ou entreprise sociale ” lors du Gala des Prix Femmes d’Affaires du Québec 2024.

“Dans un contexte où l’urgence climatique se fait de plus en plus sentir, Julie Carrière se distingue par sa vision novatrice et son engagement indéfectible”, a indiqué, par voie de communiqué, le RFAQ.

Cofondatrice de l’INREST, du Centre d’Expertise Industrialo-Portuaire (CEIP) et du Centre d’Expertise Nutshimit ShipekU (CENS), l’ingénieur chimique cumule une trentaine d’années d’expérience.

Évalué à 11 millions de dollars, sa dernière initiative, le projet Enviro-Actions, a comme objectif de préserver les écosystèmes québécois en zones industrialo-portuaires. Le projet positionne le Québec comme un “acteur clé dans la préservation de l’environnement” et ce, à l’échelle internationale.

Julie Carrière lors de la remise de prix. Courtoisie

” Recevoir cette reconnaissance est un honneur, qui témoigne du travail collectif de toute une équipe dédiée à la protection de notre environnement et à la santé de nos communautés. Ensemble, nous nous engageons pour préserver l’or bleu du Québec, assurant ainsi un avenir durable pour les générations à venir “a déclaré Julie Carrière lors de la cérémonie.

Le RFAQ œuvre pour la reconnaissance des femmes dans le milieu des affaires du

Québec et son gala vise à souligner l’influence et le parcours inspirant des femmes qui contribuent au développement économique et social de la province.