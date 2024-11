Trudeau reconnaît qu’il aurait pu agir plus rapidement en matière d’immigration

Le premier ministre Justin Trudeau reconnaît que le gouvernement fédéral aurait pu agir plus rapidement pour réformer les programmes d’immigration. Il a accusé les «mauvais acteurs» d’avoir profité du système.

M. Trudeau a publié dimanche sur YouTube une vidéo de près de sept minutes dans laquelle il évoque la récente réduction du nombre de résidents permanents admis au Canada et les changements apportés au programme des travailleurs étrangers temporaires.

Au cours des deux prochaines années, le nombre de résidents permanents sera réduit d’environ 20 %, pour atteindre 365 000 en 2027.

Dans la vidéo, M. Trudeau parle de la nécessité d’augmenter l’immigration après la pandémie de COVID-19 afin de stimuler le marché du travail, en précisant que cette mesure a permis d’éviter une véritable récession.

Par la suite, il affirme cependant que certains «mauvais acteurs» ont profité de ces programmes, par exemple des employeurs essayant d’éviter d’embaucher des Canadiens, des écoles recrutant davantage d’étudiants étrangers pour recevoir des frais de scolarité plus élevés, ou des escrocs promettant de fausses voies d’accès à la citoyenneté.

M. Trudeau estime que son équipe et lui-même auraient pu agir plus rapidement lorsqu’il est apparu que les entreprises n’avaient plus besoin de cette aide supplémentaire en matière de main-d’œuvre.

Le chef libéral explique que l’objectif du gouvernement en réduisant le nombre d’immigrants est de contribuer à stabiliser la croissance démographique pendant que la pénurie de logements persiste. Lorsque le problème sera réglé, il augmentera à nouveau progressivement les taux d’immigration.