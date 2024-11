L’or pour les Missiles de Sept-Îles atome B à Blainville

Les Missiles de Sept-Îles atome B procurent un premier titre en tournoi pour la saison 2024-2025 à l’Association de ringuette de Sept-Îles. Les joueuses de l’entraîneure-chef Marie-Pier Vachon ont triomphé au Tournoi de Blainville.

La formation septilienne, battue 7-6 par le Phénix de Saint-Eustache/Boisbriand à son dernier match préliminaire, s’est repris en grande finale face au même adversaire. L’équipe des Missiles est sortie gagnante par la marque de 6-5, inscrivant le but victorieux après seulement douze secondes de jeu en prolongation.

La semaine précédente, les joueuses Intermédiaire A de Sept-Îles s’étaient avouées vaincues en finale du Tournoi de Lévis.

L’Association de ringuette de Sept-Îles enverra six de ses équipes à Havre-Saint-Pierre pour des parties hors-concours les 23 et 24 novembre. Dans l’atome B, les Missiles et les Acadiennes se disputeront une série 3 de 5 pour déterminer l’équipe qui ira au Championnat provincial à la fin mars dans la région du Lac-St-Louis.