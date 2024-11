Circuit CFM Senior AA : Basques et Pionniers ajoutent une victoire à leur fiche respective

Deux rencontres du Circuit CFM Senior AA étaient à l’horaire en fin de semaine. Les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont ajouté deux points à leur fiche en l’emportant sur la route.

Vendredi soir, à l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier, la formation baie-comoise a disposé des Gaulois – Groupe PCR de l’endroit par la marque de 4-2. Keven Charest, Christian Landry, Félix Lefrançois et Marc-Antoine Vaillancourt ont touché la cible pour les Pionniers. Guillaume Gaudreault et Nicolas Mayrand ont eu raison du gardien Mathieu Bouchard.

Le lendemain, c’est à l’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre que les Marchands et les Basques se retrouvaient pour une première fois cette saison. Les visiteurs ont eu besoin de la prolongation pour demeurer invaincus en trois parties.

En avance 4-2, Sept-Îles a vu la formation cayenne niveler la marque en fin de rencontre, avec un but inscrit avec 66 secondes à jouer (Félix Jomphe) et l’autre dans la dernière seconde (Pier-André Richard).

Alex Jalbert a refroidi la foule en marquant le but gagnant en prolongation. Nylan Bouchard, Elliot Gould, Alex Huet et Christophe Desgagné sont les autres buteurs des Basques. Les deux premiers buts des Marchands sont à la fiche de Yoan Thériault et Louis Thériault. Simon Lemieux (Sept-Îles) et Christopher Jomphe (Havre-Saint-Pierre) étaient les gardiens.

Les Basques et les Pionniers, les deux clubs invaincus en temps régulier, s’affrontent à nouveau, cette fois au Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau, le vendredi 22 novembre. Quant aux Gaulois, ils se rendront en Minganie le 30 novembre pour y affronter les Marchands.

Pour les statistiques de la Ligue Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM : ICI