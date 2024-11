Une «technique diffamatoire» de Bouazzi, juge Paul St-Pierre Plamondon

Les tentatives de Québec solidaire pour rendre ses adversaires infréquentables ne passent plus dans la population, a affirmé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon en mêlée de presse à Victoriaville, samedi.

Il réagissait aux propos du député Haroun Bouazzi de Québec solidaire, qui l’a attaqué récemment en laissant entendre qu’il était hostile aux immigrants – cela tient de la diffamation, selon le chef péquiste.

M. Bouazzi est actuellement au centre de la controverse pour avoir affirmé que tous les jours, il entendait à l’Assemblée nationale des propos qui dépeignaient l’Autre, l’immigrant, l’autochtone, avec une culture dangereuse, ce qui a suscité un tollé dans toute la classe politique.

À la veille d’un conseil national du PQ à Victoriaville, le chef du Parti québécois a dit que ce n’était pas la première fois que M. Bouazzi l’accusait d’être un raciste.

«C’est un procédé récurrent de Québec solidaire», a déploré M. St-Pierre Plamondon.

«Inventer des propos pour signaler sa vertu sur des bases mensongères, mais également tenter de rendre les adversaires infréquentables, ça ne fonctionne plus au Québec, on l’a connu dans les dernières années et là on n’en veut plus de ça, ça ne passe plus dans la population, ça ne passe plus dans les partis politiques», a-t-il dénoncé.

Le chef du PQ a affirmé que la vérité et les faits sont «importants» et que dans le cas de M. Bouazzi, ses déclarations ne sont pas fondées sur les faits et «c’est à proprement dit une technique diffamatoire».

M. St-Pierre Plamondon n’entend pas toutefois exercer de recours judiciaires.

Vendredi matin à la radio de Radio-Canada, M. Bouazzi a laissé entendre que M. St-Pierre Plamondon était un adepte d’une théorie d’extrême droite du grand remplacement pour avoir évoqué un afflux éventuel d’immigrants en provenance des États-Unis à la suite de l’élection du président Trump.

La théorie du grand remplacement est une théorie populaire dans les cercles complotistes. C’est un discours qui affirme que les populations d’origine européennes sont en train d’être remplacées avec le concours des élites par des populations immigrantes notamment d’origine africaine.