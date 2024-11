Prix du Mérite municipal : le vote se termine le 18 novembre

Vous avez jusqu’au lundi 18 novembre pour voter pour le prix coup de cœur dans le cadre du Mérite municipal. Sur la Côte-Nord, il y a trois finalistes.

Les Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 27 finalistes du Mérite municipal.

Le Septilien Frédéric Gagnon est finaliste dans la catégorie Implication bénévole municipale. Lors de la séance du conseil du conseil du 11 novembre, la conseillère du district de Jacques-Cartier à Sept-Îles, Charlotte Audet, a lancé un appel pour encourager les Septiliens à aller voter en ligne pour que M. Gagnon puisse remporter le prix coup de cœur.

« Ça serait vraiment [plaisant] que tous ensemble on dise à Fred notre admiration pour cette belle parade de Noël parce qu’on en tire tous des bénéfices », dit-elle.

Sur la Côte-Nord, le Plan d’adaptation aux changements climatiques de Baie-Comeau et Laura Lavallée de Blanc-Sablon sont également finalistes.

C’est le 21 novembre que les lauréats dans chacune des catégories du Mérite municipal seront dévoilés.

Le Mérite municipal souligne l’apport important de personnes, de groupes, d’organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté.

Lien pour voter