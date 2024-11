Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Côte-Nord : une centaine de milieux familiaux ouvrent plus tard

Les moyens de pression ont été lancés dans de nombreux service de garde du Québec, cette semaine. Les intervenantes en petite enfance réclament de meilleures conditions de travail, mais elles ne sont pas toutes sous le même syndicat. Qu’en est-il sur la Côte-Nord ?

Feu criminel à Moisie | Cinq des six accusés restent détenus

Cinq des accusés dans le dossier du feu criminel à Moisie en octobre, toujours détenus, le resteront au moins jusqu’au 3 décembre.

Dévier la 138 à Pointe-aux-Anglais, oui, mais…

L’érosion et la submersion côtières ne font plus de doute à Pointe-aux-Anglais et les élus demandent au gouvernement provincial d’agir pour protéger ce hameau d’une centaine d’âme rattaché à la Ville de Port-Cartier. D’ici 5 à 10 ans, la route 138 pourrait dévier de son cours actuel sur 11,1 km à cette fin.

Nouvelle réglementation pour le stationnement de nuit à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles procède à un allègement de sa réglementation concernant le stationnement la nuit en période hivernale.

Michel Miller inc. : des dettes de 19 M$

L’entreprise Michel Miller inc. de Baie-Comeau s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Elle doit plus de 19,4 M$ à 217 créanciers.

Sept-Îles : elle opère une garderie illégale et refuse de fermer

Une Septilienne qui opère une garderie a contrevenu à la Loi à de nombreuses reprises depuis au moins cinq ans, mais elle opère toujours son service de garde, malgré trois ordonnances de la Cour supérieure exigeant qu’elle ferme définitivement.

La Ligue de hockey Senior AA populaire même en dehors de la glace !

Les estrades sont pleines. Les gens s’arrachent les billets dans le temps de le dire. Le hockey senior est plus populaire que jamais sur la Côte-Nord, à Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau. L’impact se fait même ressentir en dehors de la patinoire.

Le CA du CISSS Côte-Nord réuni pour une dernière fois

Le conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord a tenu mercredi soir sa dernière séance, avant son intégration à Santé Québec.

Nouvel aréna : la Ville de Sept-Îles sur le qui-vive

À quelques mois du début souhaité des travaux du nouvel aréna, la Ville de Sept-Îles est sur le qui-vive à savoir à quel prix elle pourra réaliser le projet, tandis que la fermeture de l’appel d’offres pour la construction a été prolongée d’une dizaine de jours.

Café-théâtre Graffiti | Une partie de l’âme de Port-Cartier

En 40 ans d’histoire, le Café-théâtre Graffiti aura réussi à se démarquer comme un lieu incontournable pour Port-Cartier et la scène culturelle.

Inauguration de l’agrandissement du Super C à Sept-Îles

Super C a procédé à l’inauguration de son magasin à Sept-Îles à la suite d’un important projet d’agrandissement.

Retour aux sources pour Chiots Nordiques à Ekuanitshit

L’organisme de lutte à la surpopulation canine, Chiots Nordiques, débarque à Ekuanitshit, ce week-end, là où tout a commencé.