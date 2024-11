Un 2e gala de reconnaissance des bénévoles à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles soulignera le travail et l’engagement des bénévoles lors d’un grand gala de reconnaissance.

Il s’agira de la deuxième édition de cet événement qui se tient aux quatre ans. Le gala se tiendra le 16 avril 2025. La première édition a eu lieu en 2020 et c’était déroulé de manière virtuelle.

La Ville de Sept-Îles estime qu’il est important de souligner le travail des bénévoles et de mettre en lumière les personnes qui consacrent leur temps et leur énergie à créer un milieu de vie riche où règnent l’entraide et la solidarité.

En prévision de cet événement, il est déjà possible de soumettre la candidature d’un individu ou d’une organisation. Il y a sept catégories, soit : relève, communautaire, arts et culture, sport et plein air, événement, organisme, ainsi que pour le prix Hommage.

Le guide de mise en candidature ainsi que les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles. Les candidatures devront être déposées au Service des loisirs et de la culture avant le 15 février 2025.