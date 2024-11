Julie Carrière récompensée au gala Prix Femmes d’affaires du Québec

La directrice de générale de l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), Julie Carrière, a remporté un prix dans le cadre de la 24e édition du Prix Femmes d’affaires du Québec.

Elle a été lauréate du prix Leader d’influence dans la catégorie organisme ou entreprise sociale.

L’INREST est un organisme à but non lucratif qui s’intéresse aux questions environnementales et de santé au travail. L’organisation est basée à Sept-Îles.

Le gala qui s’est tenu le 14 novembre 2024, au Palais des congrès de Montréal.

L’entrepreneure septilienne, Mirka Boudreau était également en nomination dans la catégorie Entreprise s’étant le plus illustrée à l’international. Elle est à la tête du Groupe Int-elle, un réseau de plus de 300 employés ayant généré 15 M$ dans six pays en 5 ans d’existence