CISSS de la Côte-Nord | Des services désormais offerts sur rendez-vous en Minganie

Certains services de consultation auprès d’une infirmière seront offerts sur rendez-vous au Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie à Havre-Saint-Pierre, dès le 18 novembre.

Ainsi, les usagers n’auront plus à attendre à l’urgence pour un soin non urgent. Parmi les soins offerts, il y a l’administration de médicament par injection, les soins de plaies simples et complexes, les soins reliés à une sonde de vessie, le lavage d’oreille et le retrait de points de sutures et agrafes.

Il est possible de prendre un rendez-vous sur place auprès de l’agente administrative de l’urgence ou en appelant au 418 538-2212, poste 542258.