Nouvel aréna : la Ville de Sept-Îles sur le qui-vive

À quelques mois du début souhaité des travaux du nouvel aréna, la Ville de Sept-Îles est sur le qui-vive à savoir à quel prix elle pourra réaliser le projet, tandis que la fermeture de l’appel d’offres pour la construction a été prolongée d’une dizaine de jours.

La directrice générale de la Ville de Sept-Îles voit positivement le fait d’étirer jusqu’au 27 novembre l’appel d’offres pour le remplacement du jadis Palais des sports, devenu l’aréna Conrad-Parent.

« Ce n’est que du positif, il n’y a rien d’alarmant », assure Catherine Lauzon. L’appel d’offres devait initialement se terminer le 15 novembre.

Elle mentionne qu’il y a beaucoup d’intérêt à l’appel d’offres. « C’est un gros projet. On reçoit beaucoup de questions. C’est encourageant. C’est un très gros contrat et il faut bien faire les choses », dit-elle.

Ce type de délais n’est pas exceptionnel, selon la municipalité.

« Dans ce cas-ci spécifiquement, nous avons reçu une ou des questions de la part de soumissionnaires potentiels. Un addenda est donc produit et ajouté aux documents de l’appel d’offres afin d’y répondre. Un délai supplémentaire est alors requis pour permettre aux soumissionnaires de prendre connaissance des nouvelles informations transmises », affirme le service des Communications de la Ville de Sept-Îles.

Toutefois, si les soumissions sortent plus cher que prévu, le lancement des travaux espéré pour le printemps 2025 pourrait être reporté. « Il pourrait y avoir un requestionnement [sur le plan financier], mais le conseil a déjà décidé d’aller de l’avant », mentionne la directrice générale.

Le projet de nouvel aréna pour Sept-Îles est estimé à 56 millions de dollars. Le gouvernement provincial octroie 20 M$ via le PAFIRSPA (Programme d’aide

financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air).

Grande entreprise

La Ville poursuit ses démarches, pour la participation de la grande entreprise et du milieu.

« Ça avance », indique Mme Lauzon, même s’il n’y a rien de signé. « À ce stade-ci, on ne révèle pas le montage financier. La Ville sera là pour une bonne partie, mais l’argent du milieu, des entreprises et d’ITUM, ça sera important. »

Elle mentionne que les discussions avec les partenaires potentiels sont positives.

« C’est un projet structurant. On sent la mobilisation. »

Catherine Lauzon dit être rassurée par les entreprises. « On est en confiance. Pour le recrutement et la rétention chez les entreprises, c’est la clé le nouvel aréna. On n’a pas de misère à vendre le projet. »

La Ville demeure aussi à l’affût des autres subventions disponibles, même si elle a déjà 20 M$ du gouvernement provincial.

Lors de l’annonce, en octobre 2023, de l’octroi de la réalisation des plans et devis à la firme Lemay – Architecture et design et son associé, le natif de Sept-Îles, Jean-François Gagnon, la municipalité a indiqué qu’elle proposera un plan de visibilité et de commandite aux entreprises et partenaires du milieu, afin d’aller chercher 5 M$.

D’ailleurs, la Ville de Sept-Îles a affiché un nouveau poste de conseiller au développement et partenariats en septembre, « quelqu’un pour faire avancer nos projets, autant pour les partenariats avec la communauté, que pour aller chercher des subventions. On ne manque pas de projets, d’idées. Il faut se donner les moyens de nos ambitions », mentionne Mme Lauzon.

Ce poste n’est toutefois pas encore pourvu.

Collaboration : Vincent Rioux-Berrouard