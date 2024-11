Un nouvel élan. sur la Côte-Nord

Une toute nouvelle entreprise de stratégie d’affaires et de communication est lancée sur la Côte-Nord. Elle se nomme élan. Ses deux propriétaires souhaitent combler ce qu’ils considèrent comme un grand manque dans la région.

John-James Blanchette est directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani Utenam et Jeff Dufour Tremblay est directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Leurs positions importantes au sein de ces organisations leur ont permis de constater les besoins sur le terrain.

« Je pense que le fait de venir aux Chambres de commerce chacun de notre bord, de voir les besoins qui ont été discutés par les entrepreneurs, ça nous a fait réaliser qu’il y avait un réel besoin pour ça sur la Côte-Nord », indique John-James Blanchette.

L’idée germe depuis bien longtemps et c’est maintenant que ça se passe.

« Dans le fond, on offre d’accompagner les entreprises qui veulent se développer par tous les moyens qui sont à notre disposition pour atteindre leur objectif en termes de développement », note M. Dufour Tremblay.

Une offre nord-côtière

Pour les deux fondateurs d’élan., cette initiative marque un tournant dans le paysage entrepreneurial de la région, offrant une expertise locale.

« On s’est rendu compte que les entreprises ici font affaire avec des agences de l’extérieur, comme à Montréal, parce qu’il n’y a pas d’agence qui fait ça ici. Il y a un besoin d’avoir une expertise locale pour les entreprises et les individus aussi », précise Jeff Dufour Tremblay.

« Ils ne trouvent pas cette expertise-là ici, donc on ne vient pas concurrencer quelque chose qui est déjà en place. On ajoute une niche dans l’offre de services de la stratégie communication. Il y a clairement un manque sur la Côte-Nord. C’est ce qu’on entend depuis qu’on en parle, avec des parties prenantes, des partenaires et les potentiels clients », poursuit-il.

Accompagnement

Ce dernier indique qu’élan. peut accompagner un individu politique ou une personne qui n’est pas dans une entreprise.

L’offre de services comprend l’accompagnement stratégique, la consultation, la création, la rédaction, la représentation, la gestion de projet et la formation.

Dans le cadre de son engagement envers la communauté, l’entreprise s’engage aussi à offrir 138 heures de services pro bono dès sa première année d’opération.

Le lancement officiel aura lieu les 27 et 28 novembre, respectivement à Sept-Îles et à Baie-Comeau.

Chambres de commerce

John-James Blanchette a annoncé qu’il quittait son poste de directeur à la chambre de commerce en octobre.

« C’est déjà annoncé. Je reste pour accompagner la chambre dans ses besoins, surtout pour la transition au niveau du directeur général, mais je vais être dans l’entreprise à 100 % », affirme-t-il.

« Moi, je vais commencer à arriver dans l’entreprise, idéalement au milieu de l’année 2025, dit pour sa part Jeff Dufour Tremblay. Le conseil d’administration est déjà au courant que je vais éventuellement quitter mon poste. Mais on prépare une longue transition. »

« À partir du début de l’année 2025, on va déjà planifier d’engager un nouveau directeur général puis faire la transmission des dossiers », divulgue-t-il.