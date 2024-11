Des biscuits sourires pour la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles

Les biscuits sourires des Tim Hortons sont de retour. Cette fois-ci, c’est pour le temps des Fêtes et au profit de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.

C’est la deuxième année que la Fondation y va de cette campagne.

Les biscuits sourires seront en vente dans les restaurants Tim Hortons de Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre du 18 au 24 novembre.

Des bénévoles des Clubs Lions de la région collaboreront avec la Fondation pour la confection et la cuisson des biscuits aux brisures de chocolats de cette nouvelle campagne.

Il est déjà possible de passer sa commande en prévision de cette semaine. Les entreprises qui achèteront plus de six boîtes (12 biscuits par boîte) pourront bénéficier de la livraison (places limitées).Il est possible également d’y ajouter le café.

Pour vous procurer le formulaire, écrivez à fondation.09siles@sss.gouv.qc.ca.