Nouvelle réglementation pour le stationnement de nuit à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles procède à un allègement de sa réglementation concernant le stationnement la nuit en période hivernale.

Actuellement, il est interdit de garer un véhicule dans les rues de Sept-Îles entre minuit et huit heures. Cette règle a été modifiée lors de la séance du conseil du 11 novembre. La période d’interdiction est maintenant établie entre minuit et six heures du matin, en période hivernale.

Cette mesure a pour objectif de faciliter le stationnement tôt le matin, en particulier dans les secteurs à proximité de l’Hôpital de Sept-Îles et des écoles, a expliqué la directrice générale de la Ville, Catherine Lauzon.

Bancs de neige

La Ville va aussi augmenter le montant des amendes pour des entreprises qui ferait des bancs de neige trop élevés.

En 2023, la municipalité a adopté un règlement limitant la hauteur des bancs de neige. Initialement, le règlement prévoyait des amendes de 800 $ pour une compagnie et 1 600 $ en cas de récidives. Désormais, les amendes passeront à 2 000$ pour une première infraction et à 4 000$ pour une récidive.