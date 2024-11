Les ravages de la tordeuse s’intensifient

Selon le rapport annuel du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, les superficies forestières affectées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) sont en forte augmentation et l’intensité de la défoliation et de la mortalité suivent la même courbe ascendante.

Au Québec, ce sont plus de 14 435 000 hectares qui ont été touchés par la tordeuse en 2024.

Plus spécifiquement sur la Côte-Nord, les superficies défoliées sont passées de 690 794 ha en 2023 à 910 723 ha en 2024, dont 256 000 grandement affectés, 310 000 modérément et le reste légèrement.

Les forêts concernées se situent majoritairement dans les secteurs de Forestville et Havre-Saint-Pierre. L’île d’Anticosti n’est pas épargnée.

Les relevés aériens sont réalisés annuellement par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) depuis 1967 et permettent d’évaluer la présence de différents ravageurs forestiers, dont la TBE est sans doute le plus connu.

Outre la défoliation annuelle évaluée et présentée dans le rapport annuel, ce dernier comporte également une analyse cartographique des superficies vulnérables touchées par région.

“Les résultats des relevés aériens annuels sont (…) un portrait de l’étendue des dégâts de l’insecte au Québec. Cependant, ces relevés ne ciblent pas les forêts qui sont les plus à risque de dépérir après plusieurs années d’épidémie, soit les forêts vulnérables à la TBE. Ainsi, l’évaluation de la vulnérabilité à l’échelle des peuplements touchés par la TBE apporte une lecture différente mais essentielle des résultats du relevé aérien”, indique-t-on.

315 729 hectares, soit 35 % des 910 723 hectares affectés sur la Côte-Nord sont considérées comme vulnérables.