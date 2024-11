Boulevard Portage-des-Mousses : Port-Cartier veut une aide financière

La Ville de Port-Cartier a déposé une demande de subvention, afin de financer les travaux de réfection, plus que nécessaires, sur le boulevard Portage-des-Mousses.

Les travaux sont estimés à 6,5 M$. La Ville a déposé une demande au gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL). La municipalité pourrait obtenir une subvention équivalente au 2/3 des coûts, soit un peu plus de 4 M$.

Le projet viserait la réfection du boulevard Portage-des-Mousses, entre la rue Maisonneuve et la rue des Rochelois.

Pour le maire, la Ville ne peut pas assumer seule le coût de cet important projet. Une demande de subvention est la façon la plus responsable de gérer l’argent des contribuables de Port-Cartier, affirme-t-il.

« On est mieux d’attendre une année de plus pour faire le projet, plutôt que d’endetter la Ville de 4 M$ de plus », affirme Alain Thibault. Il ajoute qu’il comprend les citoyens qui veulent que le boulevard soit réparé le plus rapidement possible, étant donné son piètre état à certains endroits.

En attendant, le service des Travaux publics a procédé à des réparations mineures pour rafistoler la route. Le maire admet qu’il s’agit d’une solution à court terme.

Le boulevard Portage-des-Mousses est très fréquenté par les automobilismes, à Port-Cartier. C’est notamment par cette artère qu’on peut accéder à l’usine de bouletage d’ArcelorMittal et au complexe Arbec.