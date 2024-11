860 000$ pour la réfection des modules de jeux au parc du Vieux-Quai

Après avoir hésité, la Ville de Sept-Îles ira de l’avant avec son projet de réfection des modules de jeux au parc du Vieux-Quai.

Le contrat a été octroyé à Pavage Béton TC pour la somme de 862 842 $, taxes en sus, lors de la séance du 11 novembre.

L’octroi de ce contrat, qui prévoit le réaménagement du terrain ainsi que l’installation de nouveaux modules de jeux, était à l’ordre du jour de la séance du conseil du 28 octobre. Il avait toutefois été retiré. Les élus voulaient un peu plus de temps, pour réfléchir avant de prendre une décision. C’est qu’initialement, la municipalité avait estimé que les travaux coûteraient 600 000$.

« Après des explications de la direction générale et des Travaux publics, on en est venu à la conclusion, qu’en raison de l’importance du parc du Vieux-Quai pour les jeunes et moins jeunes, d’accorder le contrat », a affirmé le maire Denis Miousse.

Il s’agissait du deuxième appel d’offres pour la réfection des modules de jeux du parc du Vieux-Quai. Au printemps, aucune entreprise n’avait soumissionné lors du premier appel d’offres.