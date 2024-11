Une défaite amère en finale pour le Husky benjamin de Jean-du-Nord/Manikoutai

Le Husky benjamin de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles n’était qu’à une demie d’une saison parfaite et des grands honneurs. Tout c’est cependant écroulé en deuxième portion de rencontre dimanche matin, les Centurions de Saint-Félicien remontant la pente pour mettre la main sur le titre de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSEQ football benjamin D3).

La formation septilienne menait 22-6 sur le terrain de la Polyvalente des Quatre-Vents, à la demie, quand le vent a changé de bord, et on ne parle pas ici de météo.

Le Husky a commis des revirements qui ont permis aux Centurions de revenir au pointage et de l’emporter 28-22.

« On n’a pas eu une bonne deuxième demie. On n’a pas été capable de neutraliser leurs bons joueurs. On a bataillé jusqu’à la fin », a fait savoir l’entraîneur-chef Luc Turner.

Il a qualifié la défaite d’amère et de crève-cœur. « On est très fiers de nos joueurs », a-t-il dit au nom de ses acolytes.

Cette défaite, après cinq victoires, fait mal et est difficile, « mais ça fait partie de la vie. Ils vont grandir de ça et ils doivent se relever », a-t-il conclu.

Les points du Husky, résultats de touchés, ont été inscrits par Zach Lachapelle (interception retournée sur 68 verges), Alex McKinnon (passe d’Olivier Côté courue sur 75 verges) et Henri Bellerive (course de deux verges).

Si plusieurs parents ont fait le voyage vers Saint-Félicien, une quinzaine de personnes ont regardé la partie présentée via Facebook sur les écrans du Bar le Toxedo. La diffusion live a d’ailleurs grimpé à un peu plus de 100 personnes.