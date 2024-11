L’OMH de Sept-Îles fait sa distribution de cadeaux

Noël a été devancé pour près de 200 enfants dimanche à Sept-Îles.

C’était la distribution de cadeaux, bottes et mitaines à quelques 200 jeunes résidant dans logements de l’Office municipale de l’habitation (OMH) de Sept-Îles.

Cette activité est chapeauté par l’OMH et ses partenaires de 2024, le Port de Sept-Îles, la SFP Pointe-Noire, au Petit Chaperon Rouge et Chaussures Pop.

« C’est la cinquième édition. On réussit à amasser des sous, grâce à la générosité des gens pour que des enfants dans la pauvreté puissent avoir des bottes, mitaines et cadeaux pour être en mesure de passer à travers l’hiver », exprime le président de l’OMH et conseiller municipal, Guy Berthe, fort émotif.

Le Port de Sept-Îles et la SFP Pointe-Noire investissement au total 22 000$. La valeur des 195 cadeaux remis se chiffrent à près de 50 000$.

Les bottes que les jeunes dans le besoin recevront, ils ont eu l’occasion d’en faire prendre les mesures. Dans leur contexte, ce cadeau comble une différence par rapport aux autres enfants.

M. Berthe a été inspiré par l’OMH de Québec qui faisait cette activité de distribution. Il n’a pas eu de difficulté à convaincre le Port et la SFP Pointe-Noire à embarquer dans le projet il y a cinq ans alors que les deux entreprises voulaient s’impliquer dans la communauté. « Elles le voient directement. »

« Participer à cette initiative est une façon pour nous de partager un peu de chaleur et de magie à l’approche de la période des Fêtes. C’est une grande fierté de voir que nous en sommes déjà à la cinquième édition de cette distribution qui fait une belle différence dans notre communauté », mentionne Marie Pilote, conseillère aux communications et aux relations publiques de la SFP Pointe-Noire.

« Nous sommes fiers d’avoir instauré, avec notre collaborateur de la SFP Pointe-Noire, cet important évènement annuel durant lequel nous faisons vivre la magie de Noël à l’avance à de nombreux enfants de notre communauté. Nous saluons également la générosité des fournisseurs locaux qui permettent d’offrir des vêtements de qualité. Chaque année, le large sourire arboré par les enfants lors de la remise des cadeaux confirme toute la pertinence de cette initiative », ajoute Frédérick Jolicoeur-Tétreault, directeur aux communications et aux relations publiques du Port de Sept-Îles.