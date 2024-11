Le NCSM Jolliet se souvient

En cette veille du Jour du Souvenir, le NCSM Jolliet a une fois de plus rendu hommage à ceux et celles qui ont servi et aux personnes qui servent encore pour défendre la paix.

Plusieurs personnes se sont rassemblées pour la cérémonie du 10 novembre dans l’édifice de la Réserve navale NCSM Jolliet de l’avenue Arnaud à Sept-Îles.

Pour souligner la bravoure et la détermination du Sergent Lorenzo Tremblay, vétéran de la 2e Guerre Mondiale qui est décédé en septembre 2023 à l’âge de 101 ans, une couronne a été déposée à sa mémoire.

« Il y a eu beaucoup de gens qui ont assisté [à la cérémonie]. Nous sommes très heureux d’avoir une belle réponse et un support de la population dans un moment aussi important », mentionne l’officier des affaires publiques du NCSM Jolliet, Hugo Porlier.

Le NCSM Jolliet participera également à la Journée du Souvenir du 11 novembre ailleurs sur la Côte-Nord.

« Nous allons avoir des membres aux cérémonies de Havre-Saint-Pierre, Port-Cartier et Baie-Comeau », précise M. Porlier. « On va couvrir près de 500 kilomètres. »

Quelques membres seront aussi au cénotaphe devant l’hôtel de ville de Sept-Îles pour un court hommage.