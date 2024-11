Le Drakkar baisse pavillon à Moncton

Concluant son premier voyage de la saison dans les Maritimes, le Drakkar disputait un troisième match en quatre jours au Centre Avenir de Moncton, pour y affronter les excellents Wildcats. Ces derniers sont parvenus à remporter les deux points, disposant des baie-comois 2-1 en temps réglementaire. Le Drakkar rentre ainsi à la maison avec une récolte de 4 points sur 6, subissant un premier revers en six rencontres.

Sur papier, le duel était l’un des plus intéressants. Les Wildcats occupaient le premier rang au classement général de la LHJMQ. De son côté, le Drakkar n’était pas en reste, avec une troisième position et ayant gagné ses six dernières parties.

Cependant, il faut reconnaître que l’ensemble des impondérables jouait en défaveur des nord-côtiers. Ayant parcouru une tonne de kilomètres dans les derniers jours, le Drakkar a joué au Cap-Breton jeudi, à Halifax samedi soir et jouait à Moncton dimanche à 15h, heure locale. Pendant ce temps, les Wildcats étaient reposés, ayant joué à Bathurst vendredi.

En ces circonstances, nul ne peut être surpris de constater que les Wildcats donnaient la mesure plus le match avançait dans le temps. Si la première période avait donné du jeu plutôt bien partagé, cinq avantages numériques aux néo-brunswickois en deuxième leur ont permis de distancer le Drakkar et prendre du momentum. Finalement, l’équipe locale a servi un barrage de 19 lancers contre 2 en troisième période, pour un total de 39 contre 14. Repoussant 37 de ces rondelles, le gardien baie-comois Lucas Beckman a récolté une deuxième étoile bien méritée.

Sommaire de la rencontre

Le Drakkar prend les devants en première période. Dans un deuxième match consécutif, Raoul Boilard trouve le fond du filet en avantage numérique. Les Wildcats nivellent les chances en toute fin de deuxième période, également en profitant d’une attaque à cinq, leur sixième du match à ce moment. Gabe Smith est le marqueur, avec 35 secondes à jouer à l’engagement.

Pressant le pas en troisième, Moncton finit par prendre devants avec un peu plus de cinq minutes à faire à la troisième, gracieuseté de Juraj Pekarcik. Bien qu’il ait bénéficié de deux avantages numériques par la suite, le Drakkar n’a jamais été en mesure de menacer sérieusement Jacob Steinman et son filet.

« En première période, on faisait ce qu’on avait à faire et on ne leur donnait rien. Par la suite, ça a été plus difficile. En deuxième période, toutes les punitions qu’on a prises nous ont coûté beaucoup de rythme. En troisième, on ne réussissait plus à sortir la rondelle comme il faut. », commentait l’entraîneur-chef nord-côtier Jean-François Grégoire.

Si le Drakkar avait justement pu tenir tête de cette façon à ses adversaires, c’était notamment parce que l’ensemble de l’alignement avait des tours réguliers sur la glace. Au cours de ce premier vingt, on a souvent pu voir les Thomas Chafe, Samuel Brunet, Jabez Seymour et Zachary Paulhus connaître de bonnes présences. Les infractions successives à l’engagement médian ont ainsi brisé le rythme, usant davantage certains éléments et privant d’autres de leurs tours.

La fatigue, un facteur explicatif?

Pour Grégoire, bien que les circonstances ne peuvent pas être balayées du revers de la main, elles ne peuvent à elles seules justifier certaines choses qui se sont passées durant la rencontre. « C’est drainant, ces horaires et ces voyages là. C’est certain que sur la longue run, ça fait mal, mais peu importe combien il reste dans la tank, il faut donner son maximum. L’objectif, c’est que la tête soit là et de rester concentré. En troisième, on a donné 19 tirs, dont beaucoup venaient de nos mauvaises décisions; de jeux à une main. Nos joueurs d’expérience ne peuvent pas faire ça. »

Retour à la maison

Au sujet des résultats, une récolte de 4 points sur une possibilité de 6 pour un voyage dans les Maritimes est bien souvent satisfaisante. D’un autre point de vue, si le Drakkar s’est très bien débrouillé au Cap-Breton, alors que les Eagles et leurs partisans l’attendait avec une brique et un fanal suite aux séries de l’an dernier, les matchs à Halifax et Moncton laisse l’entraîneur mi-figue mi-raisin, notamment au sujet de certains vétérans.

Le Drakkar disputera ses deux prochaines rencontres à domicile, les 15 et 16 novembre, contre Sherbrooke et Drummondville. Les Voltigeurs seront à nouveau les adversaires du Drakkar quelques jours plus tard. Autrement, Baie-Comeau pourra espérer une revanche contre Moncton le 23, alors qu’ils seront en visite à Baie-Comeau. C’est donc dire que les prochaines semaines promettront une opposition assez relevée aux nord-côtiers.