Sixième victoire de suite du Drakkar

Le Drakkar a livré une bonne performance défensive à Halifax samedi soir, triomphant des Mooseheads 2-1 en temps réglementaire. Dans la défaite, l’équipe locale n’a été limitée qu’à 21 tirs cadrés. Compte tenu de ce gain, Baie-Comeau prolonge sa série victorieuse à six parties consécutives.

Jérémy Leroux avait d’abord procuré les devants à son équipe en première période, capitalisant sur un retour de lancer à l’embouchure du filet. Il faut attendre le début de la troisième pour voir les Mooseheads créer l’égalité grâce aux efforts de Daniel Walters, mais le Drakkar reprend les devants moins de deux minutes plus tard; un filet signé Raoul Boilard, en avantage numérique. Ce dernier s’avérera être celui de la victoire.

Bien que le résultat laisse présager de belles choses, l’entraîneur-chef nord-côtier Jean-François Grégoire n’était pas pleinement satisfait de la manière dont certains des membres de sa troupe se sont comportés. « Leurs chances de marquer, ils les ont eues à cause de nous. On a revu beaucoup de choses qu’on n’a pas aimées dans les dernières semaines, surtout en deuxième période. On ne peut pas penser à soi-même, à ses points. L’effort doit être plus constant. Aujourd’hui, on a trouvé une façon de gagner, mais certains ne veulent pas toujours aider. », disait-il.

Routhier impressionne

S’il y a cependant un joueur qui peut sortir la tête haute, c’est bien Mathys Routhier. En cinq départs, l’ancien du Phoenix de Sherbrooke n’a toujours pas donné plus de deux buts à ses adversaires dans un même match. Malgré qu’il joue les seconds violons et qu’il ne joue pas souvent, il est en mesure de s’illustrer continuellement. « Mathys est un gars d’équipe, fier et qui est content de jouer à Baie-Comeau. Peu importe de quelle façon, il veut contribuer. Quand il joue, il veut faire le travail, quand il ne joue pas, il est toujours là pour encourager les autres. » commentait son entraîneur.

À l’image de la rencontre d’aujourd’hui, Routhier n’a toutefois pas souvent pu compter sur l’apport offensif de ses coéquipiers, qui n’ont marqué que 12 buts (dont 8 dans une seule partie) alors qu’il était le gardien d’office. Cette maigre production offensive peut donc expliquer sa fiche de 2 victoires, 2 défaites et 1 défaite en bris d’égalité. Néanmoins, sa moyenne de buts alloués de 1,82 et son taux d’efficacité ,926 font de lui l’un des auxiliaires les plus efficaces du circuit cette saison.

Conclusion du périple

Le chapitre ultime de ce voyage dans les Maritimes se tiendra à Moncton dimanche après-midi à compter de 14h, heure du Québec; un duel qui promet. En vertu d’une fiche de 14-2-2, les Wildcats sont présentement les meneurs au classement général de la LHJMQ.