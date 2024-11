Senior AA | Les Basques de Sept-Îles offriront une alternative pour les matchs à guichet fermé

Les amateurs de hockey qui n’auront pas réussi à mettre la main sur des billets pour un match local des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles ne seront pas bredouilles. Ils pourront le regarder du confort de leur salon.

L’organisation diffusera sur Facebook ses parties disputées à l’aréna Conrad-Parent, seulement si la partie affiche « complet ».

Les billets s’envolent rapidement depuis le retour du Senior AA et c’est pratiquement sold out avant même la journée d’un match à Sept-Îles. Il n’y a eu qu’une seule partie qui n’a pas affiché complet depuis le retour et il ne restait alors qu’une cinquantaine de billets.

« Vous nous avez parlé, nous vous avons écoutés! », a écrit l’organisation sur Facebook.

La prochaine partie à domicile des Basques est au calendrier pour le 6 décembre face aux Pionniers – CFL de Baie-Comeau.

La mise en vente des billets pour cette rencontre devrait se faire dans les alentours du 20 novembre. Il sera possible de s’en procurer à l’épicerie Chez Arthur.

Pour la diffusion en direct : Facebook : Basque Senior AA Match Live.

Ailleurs dans le Circuit CFM, les Gaulois de Port-Cartier ont présenté sur Facebook leur partie du 2 novembre.