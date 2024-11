La productrice au contenu d’En direct de l’univers sera à Baie-Comeau pour une causerie

La Librairie A à Z accueillera le 14 novembre une invitée bien spéciale, Marie-Claude Lévesque, productrice au contenu de la célèbre émission En direct de l’univers.

Originaire de Baie-Comeau, Marie-Claude Lévesque viendra à la rencontre des amateurs de télévision et de littérature pour présenter le tout nouveau livre En direct de l’univers : des chansons racontées et un livre à répondre, une création signée par l’animatrice France Beaudoin et son équipe.

Ce livre, publié le 30 octobre dernier, pousse le concept de l’émission encore plus loin en rendant hommage aux chansons et aux histoires d’artistes qui ont marqué le Québec. Avec un format interactif, il invite les lecteurs à répondre et à se raconter, leur permettant de s’approprier l’essence même d’En direct de l’univers. Marie-Claude Lévesque partagera son expérience et dévoilera les coulisses de cette aventure créative.

Une baie-comoise passionnée

Après une enfance et une adolescence passées à Baie-Comeau, Marie-Claude a poursuivi ses études en communications à Montréal, où elle a travaillé comme recherchiste et productrice de contenu pour des émissions populaires comme Sucré Salé, Pyramide, Paquet voleur, et En mode Salvail. En 2018, elle a rejoint l’équipe de En direct de l’univers, où elle occupe depuis six ans le rôle de productrice au contenu.

« La pandémie a ouvert cette possibilité », confie-t-elle, soulignant que l’essentiel de son travail, comme les recherches et la coordination, peut se faire à distance depuis son bureau à Baie-Comeau.

Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer

Lors de la causerie à la Librairie A à Z, Marie-Claude partagera les dessous de la création de ce livre et expliquera comment le concept d’En direct de l’univers peut s’intégrer aux moments marquants de la vie de chacun.

Ce sera l’occasion de rencontrer cette passionnée, d’échanger avec elle et de se procurer un exemplaire dédicacé du livre, qui pourrait bien devenir un cadeau idéal pour les Fêtes à venir.