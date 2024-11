Rencontres interculturelles à Sept-Îles : le conte pour se réunir

Le Musée Shaputuan accueillera trois conteurs de différentes origines, vendredi, pour clôturer la Semaine québécoise des rencontres interculturelles.

La conteuse innue, Brigitte André, la conteuse ivoirienne, Pascale Racheté, et le conteur québécois, Stephan Harvey, viendront partager leurs récits et légendes avec le public.

« En comité, on s’est dit “quoi de mieux pour mettre en valeur les différentes cultures que d’avoir des contes traditionnels de chacun de ces endroits ?” », raconte Marie-Hélène Ménard, animatrice culturelle de la Ville de Sept-Îles.

Se rassembler autour d’un conte

Pour Lauréat Moreau, coordinateur du Musée Shaputuan, l’art du conte est un moyen de transmission inégalé dans la culture innue.

« Chez les Innus, toute la culture est basée sur la tradition orale. Tout se transmet par la parole, les histoires. »

L’architecture inhabituelle du Musée est un lieu idéal pour écouter des contes, selon le coordinateur.

« Un des meilleurs endroits pour écouter les légendes, c’est le territoire, c’est la forêt », poursuit-il. « Ici, au Musée Shaputuan, il y a une structure d’habitation qui est inspirée des habitations traditionnelles. […] Donc on dirait qu’on est en forêt ! J’espère recréer cette ambiance-là, cette atmosphère-là. »

Ouverture et respect

M. Moreau espère que cet événement pourra inspirer la curiosité et l’ouverture auprès des auditeurs.

« Je trouverais ça ennuyeux et “plate” si on avait juste une culture de par le monde », plaisante-t-il. « Quand il y en a plusieurs, ça donne de la richesse, ça donne de la vie. Il faut juste communiquer pour bien se comprendre et respecter l’autre. La mission du Musée, c’est ça aussi, en même temps. »

Le Musée Shaputuan ouvrira ses portes au public dès 18 h pour la soirée de contes et légendes.