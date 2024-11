L’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles | La nouvelle directrice générale est trouvée

Bernice Villeneuve pourra enfin prendre sa retraite de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles, après plus de 39 ans de service. L’organisme a trouvé celle qui lui succèdera à la direction générale. En contrepartie, la Ville de Port-Cartier perd sa directrice – loisirs et culture.

Diane Roux relèvera ce nouveau défi dès le 18 novembre. « Je suis tombée en amour avec l’organisme, ses valeurs, et j’ai vu tout ce qu’il était possible de faire », a confié Mme Roux, marquée par Bernice Villeneuve, « une grande dame qui a amené beaucoup et pour qui j’avais déjà une admiration ».

Celle qui était aux Services des loisirs de la Ville de Port-Cartier depuis 20 ans parle d’une opportunité qui l’a rejoint. « Je suis quelqu’un proche des gens, à leur écoute. Ça vient me chercher le bien-être de la famille », a-t-elle souligné.

Mme Villeneuve avait annoncé son départ pour juin dernier. Faute de relève, elle est restée en poste quelques mois de plus.

Bernice Villeneuve, qui a participé au processus de sélection, souligne que Diane Roux s’est démarquée par ses expériences au niveau administratif, mais aussi parce que « c’est une personne de cœur », parlant de son dévouement à la Ville de Port-Cartier, particulièrement lors de la tempête du 23 décembre 2022. « C’est plus loin que juste son travail. »

Mme Villeneuve assurera une transition avec celle qui lui succèdera le temps voulu, pour par la suite se retirer. « C’est 39 ans de ma vie. Il y aura un vide, mais je vais faire des choses pour moi. »