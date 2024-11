ITUM plus sévère pour les chiens errants

Uashat mak Mani-utenam souhaite éliminer le problème des chiens errants en rendant les sanctions plus sévères pour leurs maîtres.

Le nouveau règlement administratif sur les animaux, adopté en juin dernier, apporte notamment une hausse des amendes pour toute infraction.

Les amendes s’élèveront entre 200 $ et 1000 $ pour les gardiens d’animaux qui ne respectent pas les règlements. Les contrevenants seront passibles d’une amende de 400 $, pour toute infraction récidivée.

Selon Kenny Régis, conseiller d’ITUM, cette initiative s’inscrit dans une intention de responsabiliser les maîtres, mais aussi, de rendre la communauté plus sécuritaire.

« On veut protéger les enfants. C’est sûr qu’ils sont plus à risque, parce que l’enfant ne se doute pas, s’il tire la queue d’un chien, par exemple, des conséquences que ça peut occasionner », dit-il.

Collaboration

Kenny Régis souligne d’ailleurs que la SPUM et la SPCA sont souvent sur place, dans les zones scolaires, lors des récréations, pour assurer un environnement sûr. La directrice générale de la SPCA Côte-Nord, Daphnée Gwilliam, rappelle l’importance d’une plus grande vigilance près des écoles.

« On sait que les animaux qui errent sont plus anxieux et n’ont pas les mêmes comportements que d’habitude, donc pour nous, c’est une priorité que les enfants soient en sécurité », dit-elle. « On vient patrouiller régulièrement dans toutes nos écoles, dès que l’on a des signalements de chiens qui reviennent à plusieurs reprises. »

La hausse des frais de capture et de garde en pension pour les animaux capturés par la SPCA est également une mesure mise en place, dans la nouvelle version du règlement sur les animaux.

Un animal muni d’une licence valide qui est capturé, ou amené à la fourrière, sera gardé pendant trois jours après que la SPCA ait tenté de rejoindre le propriétaire.

Si ce dernier ne se manifeste pas, la SPCA se réserve le droit de disposer de l’animal par vente, ou par don. Si le même animal est capturé une seconde fois dans un délai de 120 jours, le gardien est réputé d’avoir abandonné son animal et la SPCA le prend en charge.

Le document du dernier règlement administratif sur les animaux est disponible sur demande aux bureaux de la SPCA Côte-Nord.