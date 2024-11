Salle Jean-Marc-Dion : Matt Lang, Guylaine Tanguay et Mike Ward à venir

Alors qu’il reste encore quelques rendez-vous à la saison automnale, la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles annonce ses couleurs pour l’hiver, et même plus.

« Une programmation colorée comme on peut dire, un hiver assez haut en couleur, avec la qualité des artistes qu’on reçoit, mais aussi avec les spectacles locaux, qui occupent une partie importante, notamment en mai », c’est de cette façon que la directrice générale et artistique de la Salle Jean-Marc-Dion, Émilie Lavoie, décrit ce qui attend le public, pour la première moitié de 2025.

Parmi les noms bien connus : Matt Lang, qui affiche déjà complet, Christian-Marc Gendron, Alexandre Poulin et Guylaine Tanguay en chanson, ainsi que Marthe Laverdière et les humoristes Guy Nantel, Mario Jean, Mike Ward et Rosalie Vaillancourt.

Coup de cœur ?

La directrice générale a trois coups de cœur pour la saison à venir.

« J’ai hâte de voir le spectacle d’Ivan Boivin Flamand, son projet solo. On connaît ses talents de guitariste, là, on va avoir l’occasion de le découvrir avec son projet chanson. »

Elle note aussi à la pièce de théâtre Incendies, « un chef-d’œuvre de la littérature québécoise » et Elles, avec Lulu Hugues, Luce Dufault et Kim Richardson.

« Ça fait longtemps que les gens nous le demandaient. On est à l’écoute de leurs suggestions », assure Mme Lavoie.

Un autre spectacle, hors-séries, est déjà annoncé pour septembre 2025. Il s’agit de celui d’Éric Lapointe, qui sera là pour deux soirs, les 26 et 27. Le rockeur aura d’ailleurs 46 ans, le 28 septembre.

Vous pourrez mettre sous l’arbre de Noël les billets de la saison hiver-printemps 2025. La mise en vente se fait dès le 6 décembre, 9 h. Pour la programmation complète : sallejmd.com.