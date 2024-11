Le Prix Hommage Aînés pour une bénévole de la Minganie

L’implication de Marie Landry dans sa communauté de la Minganie a été reconnue par le gouvernement du Québec qui lui a remis le Prix Hommage Aînés.

Depuis plus de 40 ans, Mme Landry a été bénévole dans plusieurs organismes et associations et membre de divers conseils d’administration.

On souligne son engagement pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées de la région.

« Sa grande connaissance des enjeux de la Minganie, son souci du détail et ses idées novatrices lui permettent de contribuer au développement de services afin d’améliorer la participation et l’intégration sociale des personnes aînées au sein des divers organismes communautaires de la région, toujours dans l’optique de briser leur isolement », écrit-on pour décrire cette dernière.

Marie Landry fait partie d’un groupe de 17 personnes qui ont été honorées dans le cadre de la 25e cérémonie de remise des Prix Hommage Aînés.

« Le parcours et les accomplissements de Mme Landry sont une inspiration. Je la remercie pour son engagement remarquable, qui a été mis en lumière lors de ce 25e Prix Hommage aînés. Elle s’investit avec cœur et énergie dans notre région, et cette reconnaissance est pleinement méritée », a affirmé Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, par voie de communiqué.

Organisé annuellement, les Prix Hommage Aînés visent à souligner l’apport exceptionnel de personnes aînées œuvrant bénévolement dans leur région pour favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société. Les lauréates et lauréats sont recommandés par les Tables régionales de concertation des aînés.