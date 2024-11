Intersection Smith/Laure : le MTQ ignore quand les feux seront réparés

Les feux de circulation d’une des principales intersections de Sept-Îles sont non fonctionnels pour une seconde fois en quelques semaines et le ministère des Transports ignore quand le problème sera réglé.

« Les feux ne sont pas encore en fonction, car nous avons eu un délai dans le transport d’une pièce », mentionne Marie-Ève Hébert, porte-parole du MTQ.

Rappelons que le 15 octobre, un camion avait percuté et fait tomber un poteau de feux de signalisation. Il a été réparé le 23 octobre.

« Toutefois, un peu plus d’une semaine plus tard, un autre problème, sans lien avec le changement de poteau et de potence, est survenu au même feu de circulation », explique la porte-parole.

Il s’agit d’un bris du moniteur de conflit de cette intersection.

« Cette pièce sert à surveiller l’activité des feux de circulation et à sécuriser l’intersection en cas de défaillance, en faisant passer l’intersection au feu rouge clignotant », précise Mme Hébert.

Les feux de circulation ne sont toujours pas fonctionnels et la date pour les travaux n’est pas connue pour le moment.