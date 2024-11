Route 138 | Un nouveau pont pour Noël sur la rivière Sheldrake

Le pont modulaire qui remplacera le pont Touzel sur la route 138, à Rivière-au-Tonnerre, devrait être prêt pour le temps des Fêtes.

La nouvelle infrastructure est située juste à côté du pont Touzel. Ce dernier a de sérieuses limitations dans son utilisation. À la suite de la découverte d’une fissure au printemps 2023, le pont avait été complètement fermé à la circulation. La Minganie s’était retrouvée isolée du reste du Québec. Après une dizaine de jours de fermeture, le pont Touzel avait été réouvert. Toutefois, la circulation se fait par alternance et avec des limites de charges.

Les travaux ont commencé au début du mois de juillet. La date de la fin du chantier est toujours prévue à la mi-décembre, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

« Les travaux progressent bien », commente Marie-Ève Hébert, conseillère en communication pour la direction générale Côte-Nord du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Le pont modulaire qui sera construit aura une longueur de 95 mètres. D’une largeur carrossable de 7,35 mètres, il comptera deux voies de circulation (une par direction). De nouvelles culées (appuis situés aux extrémités du pont) et un chemin de déviation ont dû être aménagés avant son installation.

Le pont modulaire est arrivé par conteneur.

« Une fois sur place, il restait à assembler les pièces un peu comme un gros bloc LEGO », affirme Mme Hébert. « Une fois les pièces préparées, on les met sur une rampe de lancement et on les pousse pour que le pont se rende de l’autre côté de la rivière », poursuit-elle.

L’avantage du nouveau pont est que la circulation se fera sur deux voies et que les limitations de charges seront retirées. Le coût de son installation est estimé à 13,8 M$, s’il n’y a pas d’imprévus.

Dévier la route

À long terme, le MTMD veut modifier le tracé de la route 138, qui traverse la rivière Sheldrake. C’est que le secteur qui donne accès au pont Touzel est vulnérable aux aléas côtiers et pourrait mettre à risque l’unique lien routier de la région. Les études et analyses se poursuivent dans ce dossier.

« On est en train de faire une étude multicritères et les études économiques simultanément. Pour le moment, il est encore trop tôt pour se prononcer sur quel scénario vers lequel on va aller », dit Marie-Ève Hébert.