Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles divisent en volleyball

Les deux équipes de volleyball des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles étaient sur la route en fin de semaine pour leur deuxième tournoi de la saison collégiale. Dans les deux camps, la journée sur les terrains s’est terminée avec une fiche de 0,500.

Les filles de l’entraîneur-chef Yan Savoie étaient à Alma pour affronter leurs rivales de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord. Les Septiliennes ont balayé deux de leurs quatre duels.

« Belle progression de nos aigles lors du dernier mois. Les filles ont été plus engagées et ont su rivaliser dans une ligue qui est de plus en plus compétitive », a fait savoir le coach. Cora-Lee Losier est la joueuse qui s’est le plus démarquée.

Du côté masculin, le potentiel des porte-couleurs des Voyageurs est là, au dire des entraîneurs. La mince est toutefois entre la victoire et la défaite.

« Nous sommes fiers de notre équipe, même si ça aurait pu être mieux en fin de semaine. Quand on joue comme on doit, on peut battre toutes les équipes. Vu que la ligue est très compétitive, on ne peut se permettre de faire trop d’erreurs si on veut gagner », ont mentionné Jean-François Lachance et Jessy Roy. Ils ont nommé Kohen Carrington comme joueur du tournoi.

Toujours chez les Voyageurs, en basketball masculin, la formation dirigée par Denis Gagnon a été convaincante face à ses rivaux des Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau, le 26 octobre, avec une victoire de 92-59. « Tout le monde a participé au pointage, avec des totaux variants entre 5 et 17 points », a indiqué l’entraîneur. Son équipe renouera avec l’action le 30 novembre en accueillant les Jeannois d’Alma.

Par ailleurs, un tournoi de financement au profit des Voyageurs est au calendrier pour le 16 novembre. Il s’agira de la Coupe des Nations en badminton. Sous le le thème des pays participants aux Olympiques, les joueurs de tous les calibres sont attendus. Infos : Facebook : Tournoi de badminton – La Coupe des Nations.

Résultats des Voyageurs

Volleyball féminin – 2 novembre à Alma

vs Alma 2-0 (25-23, 26-24)

vs Jonquière 0-2 (23-25, 19-25)

vs Saint-Félicien 2-0 (25-17, 25-21)

vs Chicoutimi 0-2 (13-25, 9-25)

Prochain tournoi : 30 novembre à Baie-Comeau

Volleyball masculin – 2 novembre à Saint-Joseph en Beauce

vs Sainte-Foy 1-2 (25-14, 19-25, 14-16)

vs Rimouski 2-0 (25-13, 25-21)

vs Lévis 0-2 (19-25, 17-25)

vs Rivière-du-Loup 2-1 (21-25, 25-19, 15-11)

Prochain tournoi : 30 novembre à Rivière-du-Loup