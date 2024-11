Football scolaire : direction finale pour le Husky benjamin de Jean-du-Nord/Manikoutai

Le Husky benjamin de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles n’est plus qu’à une victoire d’une saison parfaite.

La troupe de l’entraîneur-chef Luc Turner a obtenu son billet pour la finale de la Ligue du Saguenay–Lac-Saint-Jean avec une victoire de 33-1 sur les Mustangs de l’école Odyssée de Chicoutimi.

Pratiquement la moitié des points des vainqueurs sont à la fiche d’Alex Mckinnon. Avec son pied, le botteur a contribué pour 11 points, en plus d’un touché sur une course de 18 verges. Mathis Pelletier (course de 68 verges) et Éloi Turcotte (course d’une verge) se sont aussi retrouvés dans la zone des buts avec le ballon.

Défensivement, Yohan Mayrand-Duval a terminé la rencontre avec quatre plaqués solos et cinq assistée, Liam Bergeron avec un plaqué solo et cinq assistés. Quant à Émile Jenniss et François Tremblay, ils ont chacun réalisé une interception.

Le Husky benjamin, qui n’a pas perdu en cinq matchs, affrontera les Centurions de Saint-Félicien dimanche matin pour le championnat.

Chez les juvéniles, les porte-couleurs de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai n’ont pas connu le même résultat face aux Mustangs de leur catégorie lors de leur partie du carré d’as. Ils ont été vaincus 45-0.

Dans la défaite, William Turcotte a couru 14 fois pour 62 verges de gains, en plus de capter deux passes pour 24 verges. En défensive, Nathan Gaudreau a totalisé 13 plaqués, six en solo et sept assistés.