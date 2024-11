Avenir incertain pour Ann-Sophie Bettez

La hockeyeuse originaire de Sept-Îles Ann-Sophie Bettez n’a plus le plein contrôle sur la suite de sa carrière sportive, en raison de son statut d’agente libre, mais aussi, de sa réhabilitation.

Opérée en avril dernier, l’attaquante de 37 ans poursuit progressivement sa réhabilitation et garde espoir de s’aligner avec la formation de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Ann-Sophie Bettez doit chausser les patins pour une première fois cette semaine, après son opération d’il y a quelques mois, notamment pour un croisé antérieur déchiré au genou droit.

« L’opération a bien été. Les médecins sont contents de la progression, mais c’est une blessure qui prend du temps. On ne veut pas précipiter les choses », a-t-elle confié, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Il est donc dur pour elle de prévoir une date de retour. « On y va semaine par semaine. » Les charges augmenteront au fil du temps sur la glace, comme c’est le cas en gymnase.

Après avoir vécu la première saison de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) l’an dernier, l’avenir d’Ann-Sophie Bettez n’est plus juste entre ses mains.

La Septilienne n’avait qu’un contrat d’une saison avec la formation montréalaise de la LPHF. Elle est donc agente libre, mais elle bénéficie du soutien de l’équipe médicale du club.

Elle a un statut qui complique les choses.

« Dans ma tête, je vais faire tout le travail pour un retour éventuel avec Montréal, mais il y a beaucoup d’impondérables. Mon cheminement à moi est clair, mais ça prendra l’accord de l’équipe. »

L’attaquante ne veut pas clore sa carrière en raison d’une blessure, ce qui la motive à poursuivre.

« Ce sera leur décision (équipe de Montréal), pas la mienne. Mais j’ai une vie après le hockey et je n’aurais pas envie de me reblesser pour vouloir revenir plus vite au jeu. Je suis assez mature pour comprendre les enjeux. »

Ann-Sophie Bettez sait qu’elle ne sera pas prête pour le début du camp de la Victoire de Montréal. La décision pour être à l’entraînement et essayer de se tailler un poste reposera sur l’équipe médicale, qui verra comment son corps se comportera.