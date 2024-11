Le Gala de l’ADISQ récompensera 10 artisans de la musique québécoise dimanche

Les artisans québécois de la musique seront à l’honneur dimanche soir, à l’occasion du 46e Gala de l’ADISQ.

Dès 20 h, à la Salle Wilfrid-Pelletier, à Montréal, 10 trophées Félix seront remis au cours d’une soirée animée par Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui succède à Louis-José Houde. La cérémonie sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada.

Parmi ceux qui sont cités dans le plus grand nombre de catégories, on compte les groupes Les Cowboys Fringants, Karkwa et Salebarbes.

Cinq artistes sont en lice pour obtenir le trophée de l’artiste de l’année (rayonnement international), soit la pianiste Alexandra Stréliski, Aliocha Schneider, Charlotte Cardin, Elisapie et le collectif montréalais Moonshine.

L’album «Pub Royal» des Cowboys Fringants, «2Frères à L’Anglicane» des 2Frères, «Néo-Romance» d’Alexandra Stréliski et «Submergé» de Roxane Bruneau font pour leur part partie des candidats dans la catégorie de l’album de l’année (succès populaire).

Plusieurs artistes se produiront également sur scène à l’occasion de la soirée de remise de prix. Le public peut notamment s’attendre à des numéros d’Elisapie, de Half Moon Run, d’Isabelle Boulay, de Karkwa et du groupe Les Trois Accords.

Dans la catégorie de révélation de l’année, on compte Arielle Soucy, BARNEV, Émile Bourgault, le duo Rau_Ze et Sophie Grenier.

Les Cowboys récompensés plus tôt cette semaine

Le Premier gala et le Gala de l’industrie de l’ADISQ ont remis plusieurs trophées en amont de la cérémonie de dimanche, mercredi.

Les Cowboys Fringants ont mis la main sur les trois Félix pour lesquels il était en nomination lors du Premier gala.

Leur album «Pub Royal», que le chanteur Karl Tremblay a enregistré dans les derniers mois de sa vie avant son décès en novembre 2023, a été sacré album alternatif de l’année et album de l’année selon le choix de la critique.

Le vidéoclip accompagnant la chanson «La fin du show», un morceau poignant de plus de sept minutes, a quant à lui été sacré vidéo de l’année. La chanson, où Tremblay parle de son décès imminent avec les paroles de son comparse Jean-François Pauzé, se retrouve en nomination pour la chanson de l’année.

Le groupe Karkwa a remporté un trophée au Premier gala, soit celui de l’album rock de l’année pour «Dans la seconde», tandis que la chanteuse pop Charlotte Cardin a vu son album «99 Nights» être choisi l’album anglophone de l’année.

La chanteuse Elisapie, qui a fait beaucoup parler avec son album de reprises de chansons populaires en inuktitut, a reçu le Félix de l’album de réinterprétations de l’année. «Inuktitut» a aussi obtenu trois statuettes au Gala de l’industrie.