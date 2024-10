Halloween : belle soirée en vue pour Sept-Îles et Port-Cartier, mais de la neige au réveil

Temps nuageux et température douce sont sur les radars pour la période de collecte de bonbons, jeudi soir. La neige devrait toutefois faire son apparition sur la région, pour le réveil de vendredi matin.

Parents et enfants devraient être épargnés par la pluie jeudi soir.

Selon les plus récentes prévisions d’Environnement Canada, la pluie et le vent devraient débuter seulement vers minuit. Pour les heures de collecte de bonbons, le ciel devrait être nuageux. Environnement Canada prévoit une température de 6 °C et des vents de 10 km/h.

Au cours de la nuit, des rafales à 40 km/h sont attendues.

Plusieurs activités sont prévues à Sept-Îles et Port-Cartier pour Halloween.

Neige

Le réveil du 1er novembre devrait se faire sous les flocons. Environnement Canada prévoit de la neige débutant vers 6 h, se terminant tard en après-midi, vendredi.