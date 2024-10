Le Vieux-Poste hanté aura finalement lieu

C’est finalement le 3 novembre que la 5e édition du Vieux-Poste hanté se déroulera entre 15h et 19h, à Sept-Îles. Initialement, l’événement organisé par Marée Motrice devrait se tenir le 26 octobre, mais avait été reporté.

Le concept retenu par Marée Motrice pour l’édition 2024 du Vieux-Poste hanté est inspiré par la famille Addams du mythique film américain sorti en 1991.

L’événement se déroulera avec des horaires réduits cette année pour assurer un accueil optimal.

« On vous informe qu’il est possible que 1000 visiteurs soient sur le site en même temps. On va faire de notre mieux pour gérer le flux et avec votre collaboration, nous sommes certaines que ça va bien se passer », peut-on lire sur les réseaux sociaux du groupe.

Marée Motrice indique être déjà en réflexion, pour l’an prochain, pour mieux organiser les entrées et gestion du flux.