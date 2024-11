Le maire de Sept-Îles en vedette à Infoman

Denis Miousse, le maire de Sept-Îles, s’est retrouvé dans le segment d’Infoman municipal lors de l’émission du 31 octobre.

Dans l’extrait diffusé, on peut y voir le maire Miousse faire un signe de croix en tout début de séance du conseil municipal.

« À Sept-Îles, on a trouvé un truc. Comme on n’a pas le droit de prière, on se grouille dès que la caméra s’allume pour faire son signe de croix », a lancé Jean-René Dufort qui est à sa 25e saison d’Infoman.

Ce n’est pas la première fois que la religion retient l’attention au conseil municipal. À l’hiver 2023, les élus municipaux de Sept-Îles ont décidé de retirer le crucifix de la salle du conseil.