Incendie criminel à Moisie | Une kyrielle de conditions pour une accusée

Parmi les personnes accusées du feu criminel d’une maison mobile de la rue Vollant, à Moisie, seule Malory Fortin, 20 ans, de Sept-Îles, a été libérée dans l’attente de la suite du processus judiciaire.

Elle doit toutefois verser une caution de 10 000$ et il lui est imposé une kyrielle « de conditions serrées », a indiqué le procureur de la Couronne, Me Marc Bérubé. « Les garanties offertes convenaient au ministère de la Sécurité publique. »

Malory Fortin devra notamment suivre une thérapie de 28 jours dès le 6 janvier, ne peut quitter le district de Mingan, qui s’étend de Port-Cartier à Blanc-Sablon, en passant par Fermont (sauf pour les fins de présence à la cour), à l’exception du 22 au 27 décembre en étant accompagnée par son père, doit se présenter au poste de la Sûreté du Québec de Sept-Îles tous les mardis aux deux semaines, ne peut posséder de cellulaire ou téléavertisseur ou appareils munis d’une fonction téléphonique et ne pas consommer de drogues.

Les dossiers des cinq autres individus arrêtés en lien avec les événements du 16 octobre sont reportés au 11 novembre, pour l’enquête sur remise en liberté et pro forma. Le DPCP est toujours en attente des preuves scientifiques pour voir la possibilité de porter d’autres accusations. L’enquête est toujours en cours.

« On progresse, mais on n’a pas les résultats escomptés pour le moment », a dit Me Bérubé.

Toutefois, si les preuves sont reçues avant le 11 novembre, les enquêtes de remise en liberté et pro forma pourraient être devancées.

Pour le moment, Lucas Bérubé, 19 ans, de Sept-Îles, Raphaël Bérubé, 24 ans, de Shawinigan, Anthony Roy, 34 ans, de Québec, et Dereck Lemay, 29 ans, de Québec, toujours détenus, font face à un chef d’accusation d’incendie criminel sur une maison d’habitation.

Quant à Jonathan Gendron, 31 ans, de Baie-Comeau, c’est un chef d’accusation de séquestration à l’endroit de Jimmy Maltais qui pèse contre lui. M. Maltais, 26 ans, de Sept-Îles, est l’individu retrouvé mort dans l’incendie.