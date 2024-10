Don de 300 000$ d’ArcelorMittal pour l’agrandissement de la Villa Port-Cartier

Le projet d’agrandissement de la Villa Port-Cartier a reçu une aide financière majeure. Un don de 300 000$ a été effectué par ArcelorMittal.

La Villa Port-Cartier veut augmenter sa capacité d’accueil de 78 % pour ainsi passer de 14 à 25 résidents. Le projet d’agrandissement comprend aussi un élargissement des aires communes dans le but d’améliorer le milieu de vie. Les travaux débuteront à la mi-avril 2025.

Le projet est estimé à 3M$. La contribution de 300 000$ d’ArcelorMittal est le plus important don privé dans le cadre de la campagne de financement pour l’agrandissement de la Villa Port-Cartier.

« L’envergure de ce don d’ArcelorMittal nous a donné un solide levier pour nous permettre de finaliser nos ententes avec les grands bailleurs de fonds et ainsi répondre à un besoin croissant pour ce type d’hébergement à Port-Cartier », affirme Jacques Lajoie, président du conseil d’administration de la Villa Port-Cartier.

La minière estime que ce partenariat est d’une grande importance parce que la Villa a un impact positif sur la population de Port-Cartier.

« Nous sommes heureux de travailler en équipe avec la Villa pour que les résidents de Port-Cartier et des environs qui sont en perte d’autonomie puissent rester ici et que ceux qui ont dû aller ailleurs pour obtenir les soins requis puissent enfin revenir chez eux. C’est une mission noble que nous sommes fiers de pouvoir soutenir », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal.