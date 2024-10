De la moisissure au Club de curling de Sept-Îles

L’arrêt des activités sur les glaces du Club de curling de Sept-Îles s’étirera bien au-delà de la date du 3 novembre avancée. De la moisissure a été découverte dans la section des quatre glaces de jeu, notamment au niveau du plafond.

Il n’y aura pas de curling avant au moins janvier 2025, a fait savoir le conseil d’administration du Club.

Des travaux de décontamination doivent être réalisés avant de procéder à la reprise des activités.

Le président du CA, Jonathan St-Onge, parle de contrôle d’humidité pour les problèmes décelés. Les experts doivent ouvrir quelques sections de murs pour un meilleur portrait de la situation.

Il n’est pas possible pour l’organisation et les experts de dater l’apparition de la moisissure.

M St-Onge mentionne que les glaces ont été arrosées plus tôt qu’à l’habitude en septembre et que les changements climatiques pourraient être en cause.

Une assemblée générale spéciale est prévue dimanche pour informer les membres de la suite des choses, mais aussi pour les remboursements possibles. Un comité sera aussi formé pour la reconstruction, afin que ce genre de situation ne se reproduise plus.

« Ça coûtera cher », se désole le président du conseil d’administration. Les derniers travaux d’importance au niveau de la structure datent de 2013. « On va prendre les décisions pour la sécurité de nos membres », a-t-il ajouté, confiant que la saison puisse reprendre quelque part en 2025.

L’organisation est tout de même en mesure d’assurer la réservation de la salle de réception pour des occasions spéciales ou les partys des Fêtes.