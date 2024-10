Une première directrice générale pour la Société du patrimoine mondial Anticosti

La Société du patrimoine mondial Anticosti a trouvé sa directrice générale. C’est Caroline Cloutier qui sera la première à occuper ce poste.

Pour expliquer son embauche, la Société met de l’avant ses vingt ans d’expérience sur la scène régionale en environnement. Jusqu’à tout récemment, Mme Cloutier était directrice générale adjointe d’Environnement Côte-Nord.

« Son approche constructive, son professionnalisme et son côté rassembleur sont des caractéristiques qui ont guidé le conseil d’administration vers son embauche », peut-on lire dans un communiqué.

La Société du patrimoine mondial Anticosti a été créée ce printemps. Caroline Cloutier, qui est en poste depuis le 15 octobre, aura donc pour tâche de mettre en place la structure administrative et le système de gestion du nouvel organisme. Elle devra aussi planifier et coordonner les activités de recherche, d’éducation et de mise en valeur de concert avec l’équipe en devenir. Elle assurera aussi un dialogue avec la communauté de l’île d’Anticosti et les partenaires.

La Société a pour mission de veiller au maintien de l’inscription de l’île d’Anticosti sur la liste de l’UNESCO.

« Tout le travail accompli jusqu’à maintenant par l’ensemble des partenaires arrive à un tournant majeur. Cette nouvelle société créée pour cogérer le site du patrimoine mondial et prendre en main sa mise en valeur et la recherche scientifique en est à son Jour 1. On peut compter que cette mise en oeuvre générera une forte activité de développement localement, mais aussi régionalement. Quel beau et grand défi! Félicitations et bienvenue chez-vous madame Cloutier! », a commenté la mairesse de la municipalité de L’Île-d’Anticosti et présidente de la Société, Hélène Boulanger.