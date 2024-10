Hôtel de ville de Sept-Îles : la déconstruction coûterait des millions de plus

La Société québécoise des infrastructures n’est pas d’accord avec le montant des coûts estimés par une firme pour la déconstruction de l’hôtel de ville, ce qui a fait réduire de 2,2 M$ la valeur du projet lors de sa présentation publique.

À la suite d’une longue série de débats et de négociations, les élus de la Ville de Sept-Îles ont finalement tranché au printemps : l’hôtel de ville sera vendu au CISSS Côte-Nord. C’est donc aux frais de contribuables de Sept-Îles et de la province que le projet de nouvel hôtel de ville verra le jour.

En avril, la Ville de Sept-Îles a fait une présentation publique du projet et de ses coûts. Au total, la construction d’un nouvel hôtel de ville y est estimée à 33 M$. Là-dessus, 1 M$ sont prévus pour la déconstruction de l’hôtel de ville actuel.

Or, dans un rapport de planification des coûts datant du 22 février, soit environ deux mois avant cette présentation publique, la firme BIM 5D évalue les coûts de déconstruction de l’hôtel de ville à 3,2 M$. C’est plus de trois fois le montant présenté au public.

La Ville de Sept-Îles a commandé le rapport, dont Le Nord-Côtier a obtenu copie, pour se faire une idée spécifiquement des coûts reliés à cette étape du projet. Un des objectifs cités dans le document est de « permettre de revoir l’ampleur des travaux et des niveaux de qualité prévus si le coût estimé dépasse l’enveloppe budgétaire prévue avant la phase de design ».

La SQI “pas à l’aise”

Pourquoi avoir retenu des estimations moins élevées de 2,2 M$ pour la présentation publique, que celles rigoureusement analysées dans le rapport de 22 pages de la firme (mandatée par la Ville de Sept-Îles) et vérifié par un économiste en construction agréé ?

À la Ville de Sept-Îles, on nous répond que « pour des raisons qui leur appartiennent, les représentants de la SQI (Société québécoise des infrastructures, avec qui avaient lieu les discussions) étaient plus ou moins à l’aise avec le montant de l’évaluation ».

C’est donc une somme de 1 million qui a été indiquée à l’entente. Cependant, la Ville a prévu une clause au contrat pour se protéger « spécifiant qu’au-delà de ce montant, les coûts réels de la déconstruction de l’hôtel de ville seront remboursés à la Ville par le CISSS, dans le cadre de leur projet d’agrandissement », a précisé par courriel la municipalité.

Du côté de la Société québécoise des infrastructures, pour expliquer la différence importante entre le montant estimé de la firme et celui indiqué dans la présentation publique, on répond par courriel que « dans un souci de gestion rigoureuse des fonds publics, la SQI s’est basée sur l’envergure du bâtiment ainsi que sur des résultats d’appel d’offres récents pour des travaux comparables et de plus grandes importances afin de déterminer le coût de la déconstruction de l’hôtel de ville ».

L’organisation n’a pas donné suite à nos demandes de précisions.

La Ville de Sept-Îles est présentement en appel d’offres pour les plans et devis et la surveillance des travaux de déconstruction de l’hôtel de ville. Ce n’est qu’une fois les soumissions reçues que le coût réel entre 1 M$ et 3,2 M$ sera connu.