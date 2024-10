Gel tardif à Sept-Îles

Du temps plus doux qu’à la normale cause un gel tardif pour une deuxième année consécutive à Sept-Îles.

Le premier gel est arrivé le 16 octobre. C’est près d’un mois plus tard que la moyenne (20 septembre) de la région, et ce, pour une deuxième année d’affilée.

« Au cours des deux dernières semaines, on était pas mal au-dessus des normales », dit Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada. « Au moment où le gel aurait peut-être dû arriver, on était dans une période vraiment plus douce, donc on n’a pas eu les températures froides qui auraient contribué à générer le gel dans la région. »

Neige

« Il est possible de recevoir de la neige le 1er novembre », annonce le météorologue, mais elle fonderait rapidement. Pour ce qui est de la neige qui restera au sol au moins 24 h, il n’y en a pas encore sur les radars.

Les premiers cinq centimètres arrivent habituellement dans les environs du 10-15 novembre. « Ça pourrait être en retard cette année, comme le gel, mais on n’est pas encore hors des normales par rapport à ça », mentionne Simon Legault. « On va peut-être sauter par-dessus le premier centimètre pour aller directement au premier cinq centimètres. »

Rappelons qu’en 2023, les Septiliens se sont réveillés le 31 octobre avec un tapis blanc.