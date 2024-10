Frédéric Gagnon, finaliste aux Prix du mérite municipal 

Le Septilien Frédéric Gagnon a vu sa candidature être retenue et sera finaliste dans la catégorie Implication bénévole municipale de l’édition 2024 du Mérite municipal.

En septembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles avait soumis la candidature de M. Gagnon au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, afin de souligner son engagement exceptionnel dans la communauté septilienne.

Le propriétaire de Remorquage FG s’implique dans la communauté depuis plusieurs années. Il est notamment à l’origine de la Parade de Noël de Sept-Îles qui en sera à une cinquième édition le 7 décembre prochain.

C’est le 21 novembre que les lauréats dans chacune des cinq catégories du Mérite municipal seront dévoilés.

M. Gagnon pourrait aussi être le récipiendaire du prix Coup de cœur. Ce dernier sera choisi par le public parmi l’ensemble des finalistes, toutes catégories confondues.

Les prix du Mérite municipal visent à souligner l’apport important de personnes, de groupes, d’organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté