Cinq ans d’entente entre Rio Tinto et Ekuanitshit : le chef en veut plus

Malgré le cinquième anniversaire de l’entente conclue entre Rio Tinto Fer et Titane et la communauté innue d’Ekuanitshit, visant à favoriser son développement économique, le chef Jean-Charles Piétacho exprime certaines réserves.

Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) était de passage à la Maison de la culture innue d’Ekuanitshit, le 29 octobre, pour présenter les avancements des différentes tables de l’entente Uauitshitun.

Présent lors de l’événement, Jean-Charles Piétacho s’est montré franc.

« Je veux être très honnête. Si vous me demandez “est-ce qu’on est satisfaits de l’entente ?”, je vous dis “non”, mais c’est un début. »

L’entente Uauitshitun (entraide en innu-aimun), signée en novembre 2019, avait pour but de soutenir le développement économique de la communauté d’Ekuanitshit, tout en assurant l’avenir de la mine de RTFT, à Havre-Saint-Pierre.

En ce sens, Rio Tinto doit appuyer des initiatives auprès de la communauté dans les domaines de l’éducation et l’emploi, de l’environnement, du développement économique et de la culture innue.

Un des enjeux à améliorer, aux yeux du chef, est le nombre d’emplois alloués aux membres de la communauté au sein de la minière.

Dans cette lignée, RTFT s’est donné comme objectif d’engager 12 employés innus, d’ici 2032.

Acceptabilité sociale

Le directeur général des installations minières chez Rio Tinto Fer et Titane, Romain Prêcheur, reconnaît que ce premier effort vers une réconciliation économique doit être pleinement assumé.

« L’acceptabilité sociale ne doit pas se faire uniquement quand on en a besoin, lors d’un projet », partage-t-il. « La notion de développement minier durable, c’est de maintenir un canal de communication permanent, constant, toujours ouvert, basé sur la confiance et la transparence entre la minière et la communauté hôte », poursuit-il.

Romain Prêcheur a également souligné l’importance de maintenir la pérennité de cette approche à long terme, rappelant que RTFT fêtera son 75e anniversaire, l’année prochaine.

« Cette entente-là, ce n’est pas juste une déclaration. Il y a vraiment des objectifs tangibles avec des axes de travail qui ont été bien clarifiés et dont l’exposition d’aujourd’hui rend bien compte », a noté M. Prêcheur. « Oui, on célèbre le passé, c’est des choses qui marchent bien. Par contre, on a encore tout un avenir nouveau à bâtir et ça, on va le faire ensemble. »

Tables de l’entente

La Maison de la culture innue était ouverte au public dès 9 h, mardi. Les gens présents pouvaient aborder les différents kiosques d’information, chacun représentant une table de l’entente Uauitshitun, ainsi que de nouveaux projets de RTFT.

On y comptait les tables occasions d’affaires, environnement et suivis environnementaux, emploi et formation, projet Grader et d’autres projets d’exploration, prolongement de Puyjalon Sud et Mine Tio et entente ERA.