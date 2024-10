1 161 clients sans électricité à Sept-Îles

Un accident cause une panne d’électricité qui touche 1 161 clients d’Hydro Québec à Sept-Îles.

Les secteurs de l’Anse et du parc Ferland sont touchés par cette panne.

L’accident survenu sur le boulevard Laure mercredi matin en est la cause. Rappelons qu’un lampadaire est tombé et un poteau électrique a été sectionné à la suite d’une sortie de route. L’événement s’est produite dans une courbe entre la sortie de la ville et le parc Ferland.

Selon le site web d’Hydro Québec, le rétablissement est prévu vers 13 h.