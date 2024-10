Une étape de plus vers une aire protégée de 2000 km carré dans le Golfe

La MRC de Sept-Rivières a adopté le 22 octobre une résolution en faveur du projet d’aire protégée marine soumis par la Station de recherche des îles Mingan. Il s’agit d’une étape essentielle dans le processus d’appel à projets du gouvernement québécois, une initiative visant à atteindre la cible de protection de 30% du territoire d’ici 2030.

L’aire marine protégée soumise par la Station de Recherche des Îles Mingan englobe la région de Port-Cartier/Sept-Îles et s’étendrait à une distance de quinze milles nautiques au large de ses rives entre l’Ile-aux-Œufs et Moisie, décrit le porte-parole Jacques Gélineau.

12 espèces de cétacés, dont les baleines bleues, fréquentent l’aire protégée visée.Photo Jacques Gélineau

La « présence de la grande industrie » et « le grand nombre de navires » qui circulent dans ce secteur où séjournent plusieurs espèces de grands cétacés justifient la proposition, selon M. Gélineau. « Le but est de maintenir des conditions favorables pour ces espèces-là. Il y a de plus en plus de trafic de grands minéraliers. L’idée est de les canaliser dans les endroits propices, pour libérer les aires d’alimentation, surtout pour la pollution sonore. Ici, ce n’est pas tant la vitesse que le bruit qui a impact sur les cétacés », précise-t-il.

L’établissement de corridors de navigation pour libérer les aires d’alimentations des grands rorquals est une des objectifs liés à la création de cette nouvelle aire protégée d’environ 2000 km carrés.

Les impacts sur l’industrie seraient minimaux, estime toutefois le porte-parole. « Un statut d’aire protégée va permettre d’encadrer un peu plus le trafic maritime, comme dans le parc du Saguenay. Il n’y a pas plus d’incidence au niveau des pêches que ce qui est déjà en vigueur parce que des pêches se pratiquent dans les aires marines protégées. À moins que le statut de certaines espèces évolue, par exemple », précise M. Gélineau.

L’appel à projets panquébécois est terminé. La résolution d’appui de la MRC n’est pas garante de l’implantation de l’aire protégée, puisqu’une période de concertation est prévue. Le projet d’aire marine protégée de L’Isle-aux-Œufs à Moisie a déjà un avis de recevabilité de la part du MELCCFP.