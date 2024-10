Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre s’animent pour l’Halloween

Les activités ne manquent pas encore cette année pour l’Halloween. Que ce soit pour la cueillette de bonbons ou pour des rendez-vous hantés, petits et grands y trouveront leur plaisir.

Oui il y a les différentes maisons pour la récolte des friandises pour l’Halloween, mais il y a aussi la Caserne de pompiers. Les p’tits monstres, princesses, super héros et héroïnes et autres sont attendus dans les installations de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles.

Pompiers, ambulanciers, agents de services correctionnels mais aussi de Pêches et Océans accueilleront les jeunes de 18h30 à 20h30 pour la tournée de bonbons à la caserne située au coin de la rue du Père-Divet et de l’avenu Noël.

En journée, avec la collaboration du Service incendie et la Sûreté du Québec, et en partenariat avec le Club Optimiste de Sept-Îles et la MRC de Sept-Rivières, il y aura une tournée des écoles de la ville. Les mascotte Éteintout et Polix, ainsi que des membres de la Sécurité publique iront rappeler aux jeunes les règles à suivre pour le passage de l’Halloween.

D’ailleurs, la MRC de Sept Rivières s’implique dans la sécurité des enfants pour l’Halloween. Pas moins de 3 000 brassards réfléchissants sont distribués cette semaine dans les écoles primaires de Port-Cartier et Sept-Îles par les pompiers.



À Port-Cartier, à défaut de la Caserne hantée pour cette année, les pompiers se promèneront toute la soirée de jeudi dans les rues de la municipalité afin d’assurer la sécurité des enfants, mais aussi pour leur distribuer des friandises.

En Minganie, la Maison de la culture de Havre-Saint-Pierre se transformera en maison hantée de 15h à 20h. L’activité de jeudi est réalisée grâce à la participation de différents partenaires du milieu.

Plusieurs autres événements en lien avec l’Halloween sont à l’horaire. C’est le cas au Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles (37, rue du Père-Divet) entre 13h et 15h30 chaque jour jusqu’à jeudi.

À l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, les élèves des concentrations Art dramatique et Arts plastiques invitent la population à son exposition Halloween, le mercredi 30 octobre, de 16 h à 18 h. C’est l’occasion de découvrir les performances des jeunes acteurs et les créations en argile dans une ambiance immersive. Il est demandé d’apporter votre cellulaire ou une lampe de poche ou frontale pour mieux apprécier l’événement dans la pénombre.