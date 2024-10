Les toilettes ne se laveront pas toutes seules à Rivière-au-Tonnerre

Annoncé il y a presque trois ans, le fameux bloc sanitaire à Rivière-au-Tonnerre devrait être construit l’an prochain… mais les toilettes ne s’y laveront pas d’elles-mêmes, comme initialement prévu.

Le projet consiste désormais à la construction d’un bâtiment pavillons-relais.

« [Le bâtiment] va être équipé de deux toilettes, dont l’une d’entre elles sera universelle. Il va y avoir une fontaine une borne de réparation pour les vélos et une prise de recharge pour les vélos électriques », affirme Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). L’installation sera accessible en tout temps.

Ce concept est différent de ce qui avait été annoncé initialement, en 2021. Il devait s’agir d’un projet-pilote de toilettes autonettoyantes. Le ministère a changé ses plans, après un premier appel d’offres. Il était incapable d’obtenir les « éléments préfabriqués » pour concevoir lesdites toilettes autonettoyantes.

Plus dispendieux sur la Côte-Nord

L’infrastructure sera située à proximité de la rue de la Source, à Rivière-au-Tonnerre.

En 2022, le ministère évaluait le projet à 300 000 $. À la fin de l’appel d’offres le 25 octobre, une seule soumission a été reçue pour le pavillon-relais de Rivière-au-Tonnerre. Elle est de 1 172 589,00 $.

Deux autres communautés accueilleront un projet semblable. Il s’agit de La Doré au Saguenay–Lac-Saint-Jean et La Guadeloupe dans la région de Chaudière-Appalaches. Les appels sont également terminés. Le projet de La Doré a reçu quatre soumissions et la plus basse est à 398 509 $. Pour la Guadeloupe, cinq soumissions ont été déposées et la plus basse est à 463 877 $.

Le MTMD analysera maintenant les soumissions reçues pour l’octroi des contrats. Une fois le processus réalisé, un échéancier des travaux pourra être fourni.

La présidente de la Fédération des villages Relais, Sylvie Bellerose, vante les mérites du projet, étant donné que des toilettes sont un service essentiel pour les voyageurs.